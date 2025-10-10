La Fondazione Jdentità bianconera ha querelato il Procuratore Chinè per il caso Osimhen

Ilnapolista.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Jdentità bianconera porta avanti una querela contro il procuratore Figc: « Il popolo juventino, e non solo, chiede risposte». Tuttosport ha intervistato due avvocati Michele Patrisso e Massimo Durante, che sono a capo della fondazione, dove un socio, Michele Durante  ha deciso di querelare Chiné sul caso Osimhen «L’obiettivo? I tifosi della Juventus,  e non solo, devono sapere,  devono avere risposte e devono  sapere della nostra esistenza. E  qui ritorno su un punto cruciale:  i supporters non sono soltanto  dei clienti, perché se si stufano  poi lasciano. Abbiamo tanti amici  che non seguono più la squadra  dal 2006: a loro non è stata  raccontata la verità». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

