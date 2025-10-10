La Fondazione Jdentità bianconera ha querelato il Procuratore Chinè per il caso Osimhen

La Fondazione Jdentità bianconera porta avanti una querela contro il procuratore Figc: « Il popolo juventino, e non solo, chiede risposte». Tuttosport ha intervistato due avvocati Michele Patrisso e Massimo Durante, che sono a capo della fondazione, dove un socio, Michele Durante ha deciso di querelare Chiné sul caso Osimhen «L’obiettivo? I tifosi della Juventus, e non solo, devono sapere, devono avere risposte e devono sapere della nostra esistenza. E qui ritorno su un punto cruciale: i supporters non sono soltanto dei clienti, perché se si stufano poi lasciano. Abbiamo tanti amici che non seguono più la squadra dal 2006: a loro non è stata raccontata la verità». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

