La Foggia ultras non dimentica i suoi angeli | cerimonia di commemorazione ad un anno dalla disgrazia

Foggiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tragicamente scolpita nella memoria degli ultras e di tutti i foggiani la data del 13 ottobre. Era domenica, un anno fa, e dopo un pari del Foggia con il Potenza, i tifosi stavano tornando a casa, quando sulla Strada Statale 93 si è consumata una terribile disgrazia.In un impatto frontale del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - ultras

Degrado a Foggia, 'ultras' del Wydad Casablanca imbrattano i muri del quartiere Ferrovia

Cerca Video su questo argomento: Foggia Ultras Dimentica Suoi