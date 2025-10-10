La First Lady americana si racconta come mai prima d’ora nel documentario di Brett Ratner Melania al cinema dal 30 gennaio 2026

D opo l’autobiografia pubblicata nel 2024, Melania Trump è pronta a mostrarsi come non l’abbiamo mai vista. Il 30 gennaio 2026 arriverà nelle sale il nuovo documentario dedicato alla sua vita, Melania, diretto da Brett Ratner e realizzato con la partecipazione del marito Donald Trump. Per la prima volta, la First Lady più osservata e misteriosa della Casa Bianca abbandona i panni istituzionali per svelare il suo lato più intimo e autentico, tra momenti privati, scelte personali e il delicato equilibrio tra vita pubblica e famiglia. Il conto alla rovescia è già iniziato. Lo stile di Melania Trump. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La First Lady americana si racconta come mai prima d’ora nel documentario di Brett Ratner "Melania", al cinema dal 30 gennaio 2026

