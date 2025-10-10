La fine di Lumiwings bye bye Gino Lisa | deve restituire l' aereo che ha fatto volare i foggiani
È stata celebrata questa mattina, davanti al giudice Bird dell’Alta Corte, l’udienza da remoto del caso ‘Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited v. Lumiwings Anonymi Aeroporiki Etaireia S.A.’. Era fissata alle 10.30. La causa è stata incardinata presso la Corte Commerciale del Circuito di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Non c'e' via che Lumiwings rientri in campo, quindi da fine mese arriverà Aeroitalia per le operazioni da Foggia. I voli saranno su Milano Malpensa e Torino. Nulla sembra su Venezia e Bergamo. Nessun modo di ripartire con Lumiwings Nanche con il supporto - facebook.com Vai su Facebook
