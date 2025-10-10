La fiducia delle imprese piemontesi Ma pesa la frenata dell’export
È stabile il clima di fiducia delle imprese piemontesi: dopo il rallentamento registrato a giugno, in autunno le imprese piemontesi hanno evidenziato attese in linea con quelle della scorsa rilevazione, dimostrando una buona solidità e capacità di tenuta nonostante il perdurare della crisi in alcuni settori chiave, come il tessile e il metalmeccanico, e un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: fiducia - imprese
Quattro miliardi alle imprese: "Se c’è fiducia e investono migliorano produttività e salari"
Istat, sale a luglio fiducia consumatori, cala per imprese
Istat, cresce la fiducia dei consumatori italiani ma la spada di Damocle dei dazi scoraggia le imprese
Imprese piemontesi, fiducia stabile ma export in panne. È quanto emerge dall'analisi congiunturale di Confindustria. Continua la crisi del settore manifatturiero che equivale a due terzi delle aziende interpellate - X Vai su X
Sostenere le persone nel superare barriere e ostacoli significa costruire fiducia nella comunità e favorire la partecipazione. Insieme alle reti di Territori Inclusivi accompagniamo chi è più fragile verso l’autonomia, lavorando con aziende e imprese dei territori - facebook.com Vai su Facebook
Nel quarto trimestre del 2025 clima di fiducia stabile per le imprese piemontesi - È quanto emerge dall’indagine congiunturale realizzata a settembre dal Centro Studi dell’Unione Industriali Torino su un campione di oltre 1. Segnala msn.com
Il Piemonte industriale resiste. Fiducia stabile, l’export cala ma l’occupazione è in crescita - Nonostante il contesto geopolitico e il perdurare della crisi resta stabile il clima di fiducia delle aziende piemontesi, che proprio non ne vogliono sapere di arrendersi. torino.corriere.it scrive