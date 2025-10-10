Ci ha pensato il mercato a guastare la festa per il lancio ufficiale, per ora solo a livello tecnico (batteria, prestazioni, meccanica), della prima auto elettrica della Ferrari nonché del decennale dalla quotazione del titolo a Wall Street (a Milano il debutto è avvenuto il 4 gennaio 2016 al prezzo di 43 euro). A Piazza Affari, infatti, le azioni del Cavallino rampante ieri sono crollate del 15,41%, a 354 euro, tornando così sui livelli del febbraio 2024. In pratica, il più forte calo dallo sbarco sul listino. Le cause: le previsioni al 2030, presentate in occasione del Capital markets day, che hanno deluso - per un eccesso di prudenza - le stime degli analisti, ma anche il ridimensionamento dei piani sulle auto elettriche: i modelli 100% a batteria, infatti, al 2030 rappresenteranno circa il 20% della gamma, in calo rispetto al precedente obiettivo del 40%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Ferrari crolla in Borsa. Pesano le previsioni light