La duchessa di Sussex parlera di As Ever all’evento annuale di Fortune sulla leadership femminile globale

D opo il suo elegante debutto alla Paris Fashion Week, Meghan Markle si prepara a salire sul palco del Fortune’s Most Powerful Women Summit, l’evento annuale che celebra le donne più influenti a livello globale. La duchessa di Sussex si unirà a figure di spicco come l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, la cantante e imprenditrice Selena Gomez e molte altre, per discutere di leadership, innovazione e impatto sociale. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Leader donne riunite: cos’è il Fortune’s Most Powerful Women Summit. Il Fortune Most Powerful Women Summit non è solo una passerella per personaggi famosi: è uno spazio strategico per la leadership femminile globale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La duchessa di Sussex parlera di "As Ever" all’evento annuale di "Fortune" sulla leadership femminile globale

La duchessa di Sussex appare accanto a Harry con un look leggero e raffinato al concerto benefico dedicato ai primi soccorritori della contea

L'apparizione più inaspettata? Quella di Meghan Markle alla Paris Fashion Week! La Duchessa di Sussex alla prima sfilata di Pierpaolo Piccioli per Balenciaga

La duchessa di Sussex è arrivata alla #ParisFashionWeek! #MeghanMarkle si è seduta in from row per assistere alla collezione di debutto di #PierpaoloPiccioli per #Balenciaga, indossando un look tutto bianco per l'occasione. #PFW

Perché Meghan Markle ha deciso di partecipare a sorpresa alla Parigi Fashion Week? Il significato del ritorno in Europa della duchessa - Meghan Markle è tornata in Europa dopo oltre due anni, sorprendendo tutti con la sua apparizione alla sfilata di Balenciaga per il debutto di Pierpaolo Piccioli. Segnala vanityfair.it

Altra gaffe di Meghan Markle: non troppo esperta, con la marmellata fatta in casa - La foto postata su Instagram mostra Meghan Markle nell’atto di sollevare i vasetti di vetro da un pentolone in cucina. Scrive iodonna.it