La doppietta del Gakpo tiene in carreggiata l’Olanda l’Austria regala una disfatta storica

2025-10-10 00:25:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Olanda ha fatto un altro passo avanti verso la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 vincendo in trasferta per 4-0 su Malta. Un paio di rigori di Cody Gakpo hanno messo gli Orange al comando, con l’attaccante del Liverpool che ha visto una tripletta segnata all’11 ‘del secondo tempo per fuorigioco. Gakpo ha servito Tijjani Reijnders per il 3-0 un minuto dopo, e un colpo di testa di Memphis Depay, cannoniere record dell’Olanda il cui collegamento con la squadra è stato ritardato dopo che gli è stato rubato il passaporto in Brasile, ha completato la vittoria nei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com