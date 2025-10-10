La donna nella cabina 10 | il nuovo thriller Netflix con Keira Knightley tratto dal bestseller di Ruth Ware

Keira Knightley torna sullo schermo con La donna nella cabina 10. Prodotto da Netflix e diretto da Simon Stone, il film riprende l’omonimo romanzo di Ruth Ware, bestseller del 2016 e tra i titoli più influenti della rinascita del thriller psicologico al femminile. Ambientato su una crociera di lusso che si trasforma in una prigione galleggiante, il film segue la giornalista Laura “Lo” Blacklock, invitata a bordo per raccontare il viaggio inaugurale di uno yacht esclusivo. Quella che dovrebbe essere una settimana di relax e champagne diventa invece un incubo, quando Lo crede di assistere a un omicidio. 🔗 Leggi su Panorama.it

