La Donna della Cabina Numero 10 | Un giallo che naviga bene ma non a vele spiegate
L’adattamento Netflix del bestseller di Ruth Ware, La Donna della Cabina Numero 10, è un giallo d’atmosfera con un cast stellare che, pur non raggiungendo i vertici di classici come Assassinio sul Nilo, offre un intrattenimento sufficientemente avvincente, seppur con qualche scivolone. Di cosa parla il film?. Il film ruota attorno a Laura “Lo” Blacklock (interpretata con intensa ansia e integrità da Keira Knightley ), una stimata ma traumatizzata reporter investigativa del Guardian. Nel tentativo di riprendersi da un recente trauma, accetta un incarico apparentemente più leggero: scrivere sull’inaugurazione di un colossale yacht di lusso, l’ Aurora Borealis, di proprietà del sinistro plutocrate Richard Bullmer ( Guy Pearce ), diretto verso i fiordi norvegesi per un gala di beneficenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: donna - cabina
La donna nella cabina 10: thriller con keira knightley in arrivo su netflix
La donna della cabina numero 10: il trailer del film Netflix con Keira Knightley
La donna della cabina numero 10: ecco il trailer del film con keira knightley su netflix
«È stato pazzesco entrare in un universo che avevo immaginato nella mia stanza dieci anni prima e sentire i miei personaggi parlare davvero». Ruth Ware, la scrittrice dietro il successo internazionale di "La donna della cabina numero 10", racconta così l’impa - facebook.com Vai su Facebook
"La donna della cabina numero 10", i motivi per guardare il thriller con Keira Knightley - “La donna della cabina numero 10” è un buon thriller, forse un po' vecchio stile ma a volte fa bene guardarsi indietro, prendere spunto dal passato e portare un po' di vena “vintage” nel mondo ... Si legge su today.it
La donna della cabina numero 10, la recensione: Un viaggio tra lusso e paranoia - La sua Lo è una donna logorata, nervosa, con il costante sospetto di non essere più padrona della propria ... Lo riporta msn.com