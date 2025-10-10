La discarica dismessa di contrada Consolida un altro passo avanti per la bonifica

Il Comune di Agrigento fa un passo avanti nella bonifica della discarica dismessa di contrada Consolida. Secondo quanto reso noto dal sindaco Franco Miccichè, dopo l'approvazione del progetto e l'avvio della gara, la ditta Construction e Consolidations srl si è aggiudicata definitivamente i piani.

Discarica dismessa in contrada Consolida, aggiudicati i lavori per le indagini ambientali

