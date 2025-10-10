La diplomazia degli affari | Il ruolo chiave di Kushner e Witkoff nell’accordo tra Israele e Hamas

L’amministrazione Trump ha da tempo mostrato di non seguire i canoni tradizionali della diplomazia. Questo approccio, che combina pragmatismo e dinamismo tipici del mondo degli affari da cui proviene il tycoon, ha trovato conferma nel negoziato che ha portato a un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, con il rilascio imminente degli ostaggi israeliani. L’intesa, approvata nelle scorse ore dal governo israeliano, segna la fine potenziale di un genocidio che ha devastato Gaza. Ma in questo caso non sono stati i diplomatici di carriera a Washington ad aver dettato le regole del gioco, ma due immobiliaristi newyorkesi: il genero del presidente Usa ed ex consigliere senior della Casa Bianca, Jared Kushner, e l’inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La diplomazia degli affari: Il ruolo chiave di Kushner e Witkoff nell’accordo tra Israele e Hamas

Affari, contatti e diplomazia: così Jared Kushner ha costruito il piano per Gaza

Affari, contatti e diplomazia: così Jared Kushner ha costruito il piano per Gaza - Il giorno chiave è stato il 27 agosto, quando il genero di Trump si è presentato alla Casa Bianca in compagnia di Tony Blair e del capo negoziatore Steve Witkoff.

