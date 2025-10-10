La difesa di Usa e Israele passa per i valori universali americani
Ricordo le prime ore del 7 ottobre 2023. Ero seduto alla mia scrivania a Gig Harbor, nello Stato di Washington, mentre le prime immagini sgranate della campagna terroristica di Hamas nel sud di Israele cominciavano a circolare su X. Per gran parte di quella giornata ho continuato a scorrere la mia timeline, cercando di dare un senso al massacro e alla barbarie. Elay, un imprenditore israelo-americano che stava lavorando alla ristrutturazione della mia casa, mi chiamò nel panico. I miliziani di Hamas avevano tentato di sfondare la porta della moglie e dei figli, nel sud di Israele, ma per fortuna un vicino armato di fucile era riuscito a respingerli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
