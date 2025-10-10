La delusione della Casa Bianca | Il comitato per il Nobel antepone la politica alla pace
La ferita brucia. Il premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelan al regime di Maduro lascia delusa la Casa Bianca. Non è un mistero che il presidente Donald Trump, specie dopo il miracolo’dell’accordo di pace tra Hamas e Israele, aspirasse al prestigioso riconoscimento. Lo stesso avuto dal predecessore Joe Biden ‘sulla fiducia’ per futuri impegni non mantenuti. Inevitabile il risentimento di Washington. Nobel, la Casa Bianca: il comitato ha anteposto la politica alla pace. “Il Comitato per il Nobel ha dimostrato che antepongono la politica alla pace”. Così in un post su X il portavoce della Casa Bianca, S teven Cheung, dopo la notizia dell’assegnazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
