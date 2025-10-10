La dea bendata bacia Eboli | centrati 20mila euro
La dea bendata bacia la provincia di Salerno grazie al 10eLotto. Nell'ultimo concorso di giovedì 9 ottobre sono stati centrati 20mila euro ad Eboli, con un “8” Doppio Oro realizzato in un punto vendita di Contrada Tavoliello. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,4 milioni di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
