La cucina usata come laboratorio il locale come piazza di spaccio | barista nei guai

Il bar usato come piazza di spaccio con la cucina allestita a laboratorio per il confezionamento. Siamo a Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio dove i carabinieri hanno trovato la droga e arrestato la titolare.Strano via vai al barNel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: cucina - usata

Cucina completa di elettrodomestici (frigo escluso) usata garantita Consegna e montaggio? #oppeano #verona #servizicotfasa #cucina #mobili - facebook.com Vai su Facebook

Cucina etnica e cocktail a Bari: nasce il laboratorio Ethnic Lab - Il nuovo laboratorio creativo ha sede all’interno di BP Lab, in via Ottavio Serena 35. Riporta pugliapress.org

Montemarciano, cucina da incubo al locale etnico mediorientale: 33mila euro di multa e attività sospesa - Scarsa igiene e poca sicurezza sul lavoro: il locale etnico mediorientale di Montemarciano incassa la sospensione dell'attività e multe complessive per circa 33mila euro Castelraimondo ... Scrive msn.com