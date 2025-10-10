La crisi politica approda al Tar | gli assessori estromessi presentano ricorso

Brindisireport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - Approda davanti al Tar la crisi amministrativa che si è aperta la scorsa estate a Ostuni, culminata nella revoca di tre assessori socialisti. Giuseppe Tanzarella (ex vicesindaco con deleghe ad ambiente, ecologia, affari legali e Pnrr), Antonio Zurlo (bilancio, finanze, tributi) e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crisi - politica

Bufera Albanese, crisi maggioranza. Sindaco e staff sotto accusa: “Verifica politica sul mandato”

Prato, l’anima oltre la crisi politica. La cultura come strada per ripartire

Crisi politica in sordina, la minoranza protesta

Cabinovia di Trieste, la sentenza del TAR approda in Commissione trasparenza - Il tribunale amministrativo aveva segnalato l'assenza di un parere "terzo" sulla valutazione di impatto strategico. Si legge su rainews.it

Crisi, il monito di Moraglia «Politica e finanza colpevoli» - E' stato in mezzora che il patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha analizzato, sferzato, sezionato e spiegato. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Politica Approda Tar