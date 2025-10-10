La cosca di Porta Nuova alla sbarra 16 tra boss e gregari a processo con il rito abbreviato

Hanno scelto tutti il rito abbreviato i 16 tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova, coinvolti nel maxi blitz dei carabinieri dello scorso febbraio, quando furono arrestate ben 180 persone. Il processo sarà celebrato davanti al gup Claudio Emanuele Bencivinni.Nello specifico alla sbarra.

