La contromanifestazione di Firenze bandiere e slogan in piazza Indipendenza

Firenze, 10 ottobre 2025 – ''Angurie sì, Meloni no'': all'insegna di questo slogan, insieme a ''Free Palestine'', alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza Indipendenza a Firenze per dar vita a una contromanifestazione in contemporanea con il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Toscana, con la presenza di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La manifestazione è promossa da collettivi studenteschi, centri sociali, Usb, Rete Firenze Antifascista, collettivo Gkn, Potere al Popolo e studenti palestinesi. Il presidio dista qualche centinaio di metri da piazza San Lorenzo dove è in corso il comizio con i leader di centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La contromanifestazione di Firenze, bandiere e slogan in piazza Indipendenza

