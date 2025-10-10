La controffensiva cinese

Ilfoglio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra tre settimane, all’Apec in Corea del sud, il presidente americano Donald Trump potrebbe finalmente avere uno degli incontri più attesi della sua presidenza, e cioè quello con il leader. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la controffensiva cinese

© Ilfoglio.it - La controffensiva cinese

In questa notizia si parla di: controffensiva - cinese

controffensiva cineseLa controffensiva cinese - La Cina, che controlla oltre il 70 per cento del mercato delle terre rare, inizia a usare le stesse tattiche occidentali. Scrive ilfoglio.it

Tusk riapre le frontiere (messaggio alla Cina) ma le provocazioni russe continuano - A confermarlo è stato il primo ministro Donald Tusk, che ha spiegato ieri che la decisione è una ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Controffensiva Cinese