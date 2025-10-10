la conceria spiegata agli studenti torna il progetto amici per la pelle

Si parte. Torna Amici per la Pelle, uno degli appuntamenti più attesi nelle scuole del distretto, e il progetto didattico che in circa quindici anni, dalla sua nascita ad oggi, ha sensibilizzato migliaia di studenti sulle opportunità di studio e lavoro nell’industria conciaria. Amici per la Pelle prevede un percorso articolato, tra teoria e pratica sullo sfondo della concia. Nei giorni scorsi l’edizione 2025-26 del progetto ha preso il via nei plessi di Staffoli e Santa Croce sull’Arno della scuola media Banti, alla presenza di imprenditori e istituzioni. Tra gli altri, sono intervenuti, con i rappresentanti dell’Associazione Conciatori e di Unic-Concerie Italiane, docenti della scuola Banti e il sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni con l’assessore ai servizi educativi Valentina Fanella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

