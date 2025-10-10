La commovente lettera di una cittadina di Faggeto Lario per Antonia | ‘Ti prego fai sì che ti si possa ritrovare’

Quicomo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Faggeto Lario nessuno ha dimenticato Antonia Bianchi. Dalla notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, quando se ne sono perse le tracce, la piccola frazione di Molina vive in una sospensione fatta di attesa e speranza.Il Comune — sempre attento e presente — ha diffuso il 7 ottobre l’ultimo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

