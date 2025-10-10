La città ospita la Pisa Half Marathon e la ' Pisa Ten' | come cambia la viabilità
Domenica 12 ottobre si correrà la diciannovesima edizione della Pisa Half Marathon, affiancata dalla ‘Pisa Ten’ dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani. L’evento, organizzato con la collaborazione del Comune di Pisa, della Prefettura e della Presidenza del Parco, rappresenta una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
