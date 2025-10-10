La città è in festa | CiocoPaese e Sogna Riccione sogna uniscono le forze per celebrare Riccione

Nel 2025 Riccione celebra i 103 anni dalla sua autonomia comunale con una festa diffusa che unisce l’intera città in un unico grande racconto collettivo. Per l’occasione, due eventi simbolo — “CiocoPaese” e “Sogna Riccione Sogna” — si fondono in un progetto culturale corale, promosso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

