La città come organismo | la sfida della complessità
La Fondazione IU Rusconi Ghigi, in collaborazione con Fondazione Golinelli, promuove nell’ambito del progetto del Gemello Digitale Civico della città di Bologna, il ciclo “Riflessioni digitali: complessità e dati per capire meglio la città che cambia”, tre incontri divulgativi, e gratuiti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
? Come le micorrize intrecciano radici e funghi in alleanze invisibili ma vitali, "Micorrize Urbane" immagina la città come un organismo fatto di connessioni, incontri e sostegni reciproci. Puoi visitare la mostra fino al 18 ottobre a Palazzo Binelli, Carrara