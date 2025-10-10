La città come organismo | la sfida della complessità

Bolognatoday.it | 10 ott 2025

La Fondazione IU Rusconi Ghigi, in collaborazione con Fondazione Golinelli, promuove nell’ambito del progetto del Gemello Digitale Civico della città di Bologna, il ciclo “Riflessioni digitali: complessità e dati per capire meglio la città che cambia”, tre incontri divulgativi, e gratuiti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

