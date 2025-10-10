La Cina sta sviluppando un robot con IA che sostituirà l’uomo anche nello sport o quasi
Negli ultimi mesi la Cina ha alzato l’asticella dell’intelligenza artificiale incarnata con la presentazione di Oli, un robot umanoide progettato da LimX Dynamics, azienda di Shenzhen fondata nel 2022 e rapidamente diventata un nome di punta nel campo della robotica avanzata. In una serie di video diffusi su YouTube, Oli si mostra in due ambienti opposti ma complementari: un laboratorio tecnologico, dove dimostra la sua abilità nel raccogliere palline da tennis, e i luoghi più iconici della città di Shenzhen, dove si muove a ritmo di musica in una danza simbolica accanto a performer umani. Il risultato è sorprendente. 🔗 Leggi su Screenworld.it
