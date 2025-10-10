La casa dell' innovazione condivisa si prende il cuore di Mestre a fine mese l' inaugurazione

Veneziatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurato ufficialmente il 30 ottobre, ma da qui ai prossimi 20 giorni le porte saranno già aperte al pubblico con un programma di incontri e visite per raccontare il progetto. È così che dopo nove mesi di cantiere, debutta nel cuore di Mestre “The Hub - Human Bits”, spazio per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - innovazione

Comprare casa oggi: tra emozioni, norme e innovazione

A Mariano Comense uno spazio “Come Casa”: innovazione e umanità nella cura dei più fragili

casa innovazione condivisa prendeInclusiva e sostenibile, a Torino la nuova casa dell’innovazione digitale - Crt sostiene con un investimento di 15 milioni di euro la Digital revolution house del Politecnico di Torino. Come scrive vita.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Innovazione Condivisa Prende