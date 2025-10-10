La cantante Annalisa porta a casa 1,6 milioni più del doppio dell’anno prima Perché grazie al papà manager e a Giorgia Meloni risparmia 255 mila euro di tasse

Annalisa ha preso davvero il volo nell’ultimo anno. E con il lei il bilancio della società musicale M.E.A. srl di cui la cantante, che di cognome fa Scarrone, ha il 38%, quota analoga a quella in mano a papà Elvio, mentre la mamma Maura Renata Ricchebuono ha il restante 24%. I ricavi infatti sono saliti a 2,779 milioni di euro in grande crescita rispetto ai 1,681 milioni di euro dell’anno precedente. Le disponibilità liquide sono salite a 1,59 milioni di euro contro i 1,12 milioni di euro dell’anno prima. Ed è schizzato ancora di più il guadagno netto: la società di Annalisa si è messa in tasca 1,612 milioni di euro, mentre l’utile netto precedente era stato di 762. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cantante - annalisa

Annalisa ha venduto oltre quattro milioni e mezzo di dischi in Italia, i suoi brani hanno miliardi di streams su Spotify. La cantante di Savona ha parlato anche di Napoli: "Cantare in napoletano è fighissimo. Ogni tanto rivedo la mia esibizione con Gigi D'Alessio s - facebook.com Vai su Facebook

Annalisa, la confessione sui 40 anni: “Li ho vissuti male, sarei voluta rimanere a casa a piangere” - La cantante, reduce da un successo musicale dietro l’altro, si è raccontata rivelando in che modo ha vissuto l’ultimo compleanno: le sue parole. Scrive libero.it

''Sarei voluta rimanere a casa a piangere'': la cantante Annalisa confessa quel che avrebbe desiderato fare lo scorso 5 agosto - ''Sarei voluta rimanere a casa a piangere'': la cantante Annalisa confessa quel che avrebbe desiderato fare lo scorso 5 agosto ... Riporta gossip.it