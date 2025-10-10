La Camera di commercio seleziona 20 nuovi mediatori | come presentare domanda

La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato un Avviso pubblico per la selezione di 20 nuovi mediatori da inserire nell'elenco della propria Camera di conciliazione (organismo di mediazione numero 62 del registro tenuto dal ministero della Giustizia). L'avviso pubblico e l’iniziativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Camera di Commercio cerca 20 mediatori per la camera di Conciliazione - Il potenziamento della Camera di Conciliazione è un'azione concreta a sostegno del sistema economico romagnolo, che offre uno strumento rapido ed efficace per la composizione delle liti. Lo riporta altarimini.it

