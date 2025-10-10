La Brigata Garibaldi celebra i 50 anni di storia | Esempio di coraggio dedizione e spirito di sacrificio

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Brigata bersaglieri “Garibaldicelebra i 50 anni dalla sua costituzione. Una cerimonia sentita e che si è svolta nell’ambito della Flik Flok, la gara podistica, in programma domenica, che si svolge a Caserta e che è giunta alla sua XXII edizione.Alla presenza del Capo di Stato Maggiore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brigata - garibaldi

Cambio al vertice della Brigata Bersaglieri 'Garibaldi'

brigata garibaldi celebra 50La Brigata Garibaldi celebra 50 anni di storia nei giardini della Reggia di Caserta - Scopri tutti i dettagli riguardo La Brigata Garibaldi celebra 50 anni di storia nei giardini della Reggia di Caserta . Come scrive casertaweb.com

brigata garibaldi celebra 50Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’ celebra i 50 anni dalla costituzione - Conferita la Croce d’Argento al Merito dell’Esercito al Reggimento logistico ‘Garibaldi’ Riceviamo e pubblichiamo. Scrive expartibus.it

Cerca Video su questo argomento: Brigata Garibaldi Celebra 50