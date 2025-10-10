La Breast Unit di Verona celebra a Montecitorio dieci anni di attività nella lotta al tumore al seno | Prevenzione deve estendersi alle giovani
La Breast Unit dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona ha celebrato il decennale della sua attività con un evento di rilievo nazionale tenutosi alla Camera dei deputati, nella prestigiosa “Sala della Lupa”. L’iniziativa, organizzata in occasione di “Ottobre Rosa”, mese. 🔗 Leggi su Veronasera.it
