La Breast Unit di Verona celebra a Montecitorio dieci anni di attività nella lotta al tumore al seno | Prevenzione deve estendersi alle giovani

Veronasera.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Breast Unit dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona ha celebrato il decennale della sua attività con un evento di rilievo nazionale tenutosi alla Camera dei deputati, nella prestigiosa “Sala della Lupa”. L’iniziativa, organizzata in occasione di “Ottobre Rosa”, mese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: breast - unit

Padova Breast Meeting - La Breast Unit nel 2025: chirurgia, ricostruzione e innovazione tecnologica

Tumore al seno, la Breast Unit Maugeri Pavia riconfermata eccellenza europea

Padova breast meeting. La Breast Unit nel 2025: chirurgia, ricostruzione e innovazione tecnologica

breast unit verona celebra“Seno-N lo sai te lo spiego – Quando la Breast Unit assume un valore sociale”, convegno a Montecitorio - 30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno "Seno- lopinionista.it scrive

Breast Unit, il lavoro dei volontari migliora la percezione della qualità delle cure - Le difficoltà durante la pandemia e i suoi strascichi hanno reso chiunque lavori all’interno di una Breast Unit più consapevole dell’obiettivo comune, ossia la cura delle persone che vi si affidano. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Breast Unit Verona Celebra