La bomba Barghouti | convergenza Hamas-Anp sul leader ora in prigione
Non è solo un leader "in pectore" con 23 anni di galera sulle spalle. È soprattutto una bomba innescata capace di minare il piano di pace proposto da Donald Trump. O amplificarne la portata avviando una sfida politica che Israele teme di non controllare. Per questo il governo Netanyahu ha immediatamente cancellato il nome del 65enne Marwan Barghouti dalla lista di 250 ergastolani che Hamas chiede di liberare assieme ai 1.750 palestinesi fatti prigionieri a Gaza negli ultimi due anni. Per capire perché Marwan non sia un detenuto come gli altri bisogna tornare all'autunno del 2000. In quei mesi la Seconda Intifada riaccende gli scontri tra esercito e militanti palestinesi innescando una micidiale sequenza di attentati suicidi firmati non solo da Hamas, ma anche da alcune componenti di Fatah, l'organizzazione guidata al tempo da Yasser Arafat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
