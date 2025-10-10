La Biodomenica in città | piazza Matteotti ospita il mercato dei produttori biologici liguri
Domenica 12 ottobre torna in piazza Matteotti a Genova la più importante manifestazione regionale dedicata all’agricoltura biologica, promossa da AIAB - Liguria (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica): La biodomenica in città.L’iniziativa racconta i valori del biologico: la tutela di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: biodomenica - citt
Domenica 12 ottobre torna la "Biodomenica in città" https://genovaquotidiana.com/2025/10/09/domenica-12-ottobre-torna-la-biodomenica-in-citta/… - X Vai su X
La Biodomenica in città: piazza Matteotti ospita il mercato dei produttori biologici liguri - Domenica 12 ottobre torna in piazza Matteotti a Genova la più importante manifestazione regionale dedicata all’agricoltura biologica, promossa da AIAB - Lo riporta genovatoday.it
In piazza Matteotti torna la “biodomenica in città”: mercato, laboratori, convegno e degustazioni - Domenica 12 ottobre 2025 torna, in piazza Matteotti a Genova, la più importante manifestazione regionale dedicata all'agricoltura biologica, ... Lo riporta msn.com