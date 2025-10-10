La Biodomenica in città | piazza Matteotti ospita il mercato dei produttori biologici liguri

Domenica 12 ottobre torna in piazza Matteotti a Genova la più importante manifestazione regionale dedicata all’agricoltura biologica, promossa da AIAB - Liguria (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica): La biodomenica in città.L’iniziativa racconta i valori del biologico: la tutela di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

