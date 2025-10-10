La bimba ha fretta di nascere il parto sul divano di casa E’ stato insolito e meraviglioso

Pieve a Presciano (Arezzo), 10 ottobre 2025 – Un parto insolito la scorsa notte in Valdarno: intorno alle 2 del mattino una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua bambina sul divano di casa, grazie all’assistenza di un’ ostetrica dell’Asl e del personale del 118. Si tratta del suo secondo parto. Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia Fabbri, dell’Unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero del Valdarno dell’Asl Toscana sud est, chiamata nel cuore della notte, e del 118, allertato altrettanto prontamente. L’ostetrica amica. Ai primi segni del parto imminente, infatti, i genitori hanno chiamato quasi in contemporanea sia l’ostetrica, amica della partoriente e che risiede in un comune vicino, che il personale del 118, che si reca immediatamente sul posto con l’ambulanza infermierizzata della Misericordia Valdambra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La bimba ha fretta di nascere, il parto sul divano di casa. “E’ stato insolito e meraviglioso”

In questa notizia si parla di: bimba - fretta

La bimba ha fretta di nascere: la mamma partorisce in auto davanti all'ospedale

Ha troppa fretta di nascere, bimba viene alla luce di fronte al Pronto Soccorso - X Vai su X

Bimba ha fretta di venire al mondo: fiocco rosa al Palasalute di Imperia per la nascita della piccola Lina Il padre era convinto che l'ospedale del capoluogo fosse in via Acquarone Per essere sempre aggiornato iscriviti al nostro canale Telegram al link: htt - facebook.com Vai su Facebook

La bimba ha fretta di nascere, il parto sul divano di casa. “E’ stato insolito e meraviglioso” - Pieve a Presciano (Arezzo), 10 ottobre 2025 – Un parto insolito la scorsa notte in Valdarno: intorno alle 2 del mattino una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua ... lanazione.it scrive

Brescia, il bimbo ha fretta di nascere: il parto nel giardino di casa - E' accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona ovest di Brescia: la partoriente era già in travaglio avanzato e ha dato alla luce il figlioletto sulla barella, davanti alla porta di casa. Da quibrescia.it