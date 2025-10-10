La bimba ha fretta di nascere il parto sul divano di casa E’ stato insolito e meraviglioso

Pieve a Presciano (Arezzo), 10 ottobre 2025 – Un parto insolito la scorsa notte in Valdarno: intorno alle 2 del mattino una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua bambina sul divano di casa, grazie all’assistenza di un’ ostetrica dell’Asl e del personale del 118. Si tratta del suo secondo parto. Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia Fabbri, dell’Unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero del Valdarno dell’Asl Toscana sud est, chiamata nel cuore della notte, e del 118, allertato altrettanto prontamente. L’ostetrica amica. Ai primi segni del parto imminente, infatti, i genitori hanno chiamato quasi in contemporanea sia l’ostetrica, amica della partoriente e che risiede in un comune vicino, che il personale del 118, che si reca immediatamente sul posto con l’ambulanza infermierizzata della Misericordia Valdambra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

