La bellezza è potere e una mostra lo conferma

Vanityfair.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra Ghitta Carell. Ritratti del Novecento a Villa Necchi Campiglio (visitabile fino al 12 ottobre) offre un'opportunità di osservazione, confronto e analisi su cosa sia davvero la bellezza, evidenziano quanto storicamente sia sempre stata legata al ruolo sociale e al concetto di rappresentazione pubblica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la bellezza 232 potere e una mostra lo conferma

© Vanityfair.it - «La bellezza è potere» e una mostra lo conferma

In questa notizia si parla di: bellezza - potere

L'attrice ha parlato della sua carriera, di bellezza, rimpianti, del potere deleterio dei social e di Cannabis e ha ribadito che secondo lei i «I social non danno modo ai ragazzi di formarsi e di essere curiosi. Anche quello che non pensavano gli viene propinato».

Bellezza e identità: il potere delle tradizioni familiari

Inaugurazione della mostra temporanea di GIOVE "Bellezza e Armonia a ispirare la pace" - shirt raccontano la capacità e la forza di rigenerazione delle donne. Si legge su ilmessaggero.it

'Bellezza e Armonia a ispirare la pace', in mostra a Roma le creazioni di donne ucraine - shirt raccontano la capacità e la forza di rigenerazione delle donne. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bellezza 232 Potere Mostra