La bellezza è potere e una mostra lo conferma

La mostra Ghitta Carell. Ritratti del Novecento a Villa Necchi Campiglio (visitabile fino al 12 ottobre) offre un'opportunità di osservazione, confronto e analisi su cosa sia davvero la bellezza, evidenziano quanto storicamente sia sempre stata legata al ruolo sociale e al concetto di rappresentazione pubblica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

«La bellezza è potere»