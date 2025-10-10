La banda dello strappo | identificati i predoni del festival

Furti con strappo in serie al festival, presi. I carabinieri di Gubbio hanno identificato e denunciato un 27enne di Genova, un 25enne di Torino e un 51enne di Imperia per una serie di furti constrappo durante un festival a Gubbio. Per i tre l'accusa è furto con strappo aggravato econtinuato in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it