La banda dello strappo | identificati i predoni del festival
Furti con strappo in serie al festival, presi. I carabinieri di Gubbio hanno identificato e denunciato un 27enne di Genova, un 25enne di Torino e un 51enne di Imperia per una serie di furti constrappo durante un festival a Gubbio. Per i tre l'accusa è furto con strappo aggravato econtinuato in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Bologna - Era dentro i confini del centro storico, tra le vie della zona universitaria e quella della vita notturna, che la presunta banda avrebbe messo a segno cinque rapine e un furto con strappo. Soprattutto catenine e collane in oro: erano questi, per la questu