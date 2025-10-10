La Asl di Viterbo deve pagare cinque anni di indennità ferie a due infermieri

Viterbotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riconosciute a due infermieri della Asl di Viterbo le indennità anche durante le ferie. Ne dà notizia Diego Basile, segretario della Uil Fpl, sindacato a cui i due professionisti sanitari sono iscritti.Il giudice del lavoro, con sentenza dell'8 ottobre, ha riconosciuto il diritto di due. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

