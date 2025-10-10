La Asl di Viterbo deve pagare cinque anni di indennità ferie a due infermieri
Riconosciute a due infermieri della Asl di Viterbo le indennità anche durante le ferie. Ne dà notizia Diego Basile, segretario della Uil Fpl, sindacato a cui i due professionisti sanitari sono iscritti.Il giudice del lavoro, con sentenza dell'8 ottobre, ha riconosciuto il diritto di due. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: viterbo - deve
Cani anziani, suggerimenti utili dall’ENPA di Viterbo https://tusciaup.com/cani-anziani-suggerimenti-utili-dallenpa-di-viterbo/349652… via @TusciaUp - Con il muso ingrigito e lo sguardo dolce ci ricordano che il gioco non deve finire quando la giovinezza sva - X Vai su X
Mario Palazzi nuovo Procuratore della Repubblica di Viterbo “Territorio meraviglioso ma da tutelare: l’attenzione alla legalità deve essere massima” https://www.viterbonews24.it/news/mario-palazzi-nuovo-procuratore-della-repubblica-di-viterbo_149308.htm - facebook.com Vai su Facebook
La Cassazione dà torto al Comune: "L’Asl non deve pagare l’Imu" - La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale presentato dal Comune di Calenzano contro l’Azienda Usl Toscana Centro in merito al pagamento dell’Imu, per l’anno 2016, per l’immobile di via ... Lo riporta lanazione.it