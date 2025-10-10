Kvaratskhelia sicuro | Mi sento rinato al PSG Ora voglio raggiungere quell’obiettivo
Kvaratskhelia: «Grazie al PSG, ora sono tornato al 100%». Il talento della Georgia è pronto a riprendersi la scena Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Georgia e Spagna, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo settimane complicate a causa di un infortunio al polpaccio, il fantasista georgiano ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
