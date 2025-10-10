Kvaratskhelia sicuro | Mi sento rinato al PSG Ora voglio raggiungere quell’obiettivo

Calcionews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kvaratskhelia: «Grazie al PSG, ora sono tornato al 100%». Il talento della Georgia è pronto a riprendersi la scena Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Georgia e Spagna, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo settimane complicate a causa di un infortunio al polpaccio, il fantasista georgiano ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

kvaratskhelia sicuro mi sento rinato al psg ora voglio raggiungere quell8217obiettivo

© Calcionews24.com - Kvaratskhelia sicuro: «Mi sento rinato al PSG. Ora voglio raggiungere quell’obiettivo»

In questa notizia si parla di: kvaratskhelia - sicuro

Cerca Video su questo argomento: Kvaratskhelia Sicuro Sento Rinato