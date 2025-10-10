Kvaratskhelia | Grazie al Psg sono al 100% Ora devo qualificarmi ai Mondiali

Domani sera alle 20:45 la Spagna sfida la Georgia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, sempre se il tempo lo permette, perché a Elche sono previste forti piogge. Intanto Khvicha Kvaratskhelia, 24 anni, reduce dall’infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare diverse partite, compreso il match di Champions contro il Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto, lui che ha voluto anche ringraziare il Psg: «È fantastico che abbiamo avuto abbastanza tempo per prepararci. Voglio ringraziare il mio club, che mi ha aiutato molto a tornare al 100%. Mi sono allenato duramente per essere pronto e dare il massimo per la mia nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

