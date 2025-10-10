Krasznahorkai maestro apocalittico L’ultimo Nobel danza il Satantango
La speranza, secondo il premio Nobel per la Letteratura 2025, l’ungherese László Krasznahorkai, è frutto di menzogna, l’ordine sociale è fragile, l’esistenza è melanconica. Un "terrore apocalittico". Infatti Susan Sontag lo aveva chiamato il "maestro dell’Apocalisse". Gli accademici di Svezia, invece, hanno definito la sua opera "avvincente e visionaria" attraverso la quale l’autore, dice la motivazione, "riafferma il potere dell’arte". E di una bellezza da contemplare in se stessi perché non c’è nulla che possa redimere l’intera umanità. "Mi ispira l’amarezza – ha dichiarato dopo avere saputo a casa di un amico malato del premio –, ma mi rattrista pensare alla situazione attuale del mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
