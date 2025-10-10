Krasznahorkai maestro apocalittico L’ultimo Nobel danza il Satantango

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La speranza, secondo il premio Nobel per la Letteratura 2025, l’ungherese László Krasznahorkai, è frutto di menzogna, l’ordine sociale è fragile, l’esistenza è melanconica. Un "terrore apocalittico". Infatti Susan Sontag lo aveva chiamato il "maestro dell’Apocalisse". Gli accademici di Svezia, invece, hanno definito la sua opera "avvincente e visionaria" attraverso la quale l’autore, dice la motivazione, "riafferma il potere dell’arte". E di una bellezza da contemplare in se stessi perché non c’è nulla che possa redimere l’intera umanità. "Mi ispira l’amarezza – ha dichiarato dopo avere saputo a casa di un amico malato del premio –, ma mi rattrista pensare alla situazione attuale del mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

krasznahorkai maestro apocalittico l8217ultimo nobel danza il satantango

© Quotidiano.net - Krasznahorkai, maestro apocalittico. L’ultimo Nobel danza il Satantango

In questa notizia si parla di: krasznahorkai - maestro

Nobel per la Letteratura 2025, il vincitore è László Krasznahorkai, maestro dell’Apocalisse

László Krasznahorkai, il “Maestro dell’Apocalisse” vince il Nobel per la Letteratura 2025

Di László Krasznahorkai, premio Nobel per la Letteratura 2025 e maestro dell'apocalisse, devi assolutamente leggere questi 5 libri

krasznahorkai maestro apocalittico l8217ultimoKrasznahorkai, maestro apocalittico. L’ultimo Nobel danza il Satantango - La speranza, secondo il premio Nobel per la Letteratura 2025, l’ungherese László Krasznahorkai, è frutto di menzogna, l’ordine sociale è fragile, l’esistenza è melanconica. Segnala msn.com

krasznahorkai maestro apocalittico l8217ultimoNobel per la Letteratura 2025 a László Krasznahorkai: “Il maestro dell’Apocalisse” premiato per la sua visione artistica nel caos del mondo - L’Accademia di Svezia ha assegnato il Premio Nobel per la Letteratura 2025 allo scrittore ungherese László Krasznahorkai, definito da Susan Sontag “il maestro dell’Apocalisse”. Come scrive online-news.it

Cerca Video su questo argomento: Krasznahorkai Maestro Apocalittico L8217ultimo