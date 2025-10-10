Kosovo-Slovenia streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026
Venerdì 10 novembre, alle ore 20.45, allo "Stadium Fadil Vokrri" di Pristina, si disputerà il match Kosovo-Slovenia, valido per la 7.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il Kosovo è secondo con 3 punti (1 vittoria e 1 sconfitta) e nell'ultimo turno di qualificazione ha battuto 2-0 la Svezia. La Slovenia, invece, .
In questa notizia si parla di: kosovo - slovenia
Pronostico Kosovo-Slovenia: primo ok al terzo tentativo
Kosovo-Slovenia, terza giornata Gruppo B qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
