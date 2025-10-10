Koop nemmeno l' Olanda ti consola | 90' di panchina e il momento-no continua A gennaio

È il suo peggior anno in Oranje fin qui e il centrocampista, dalla Juve alla nazionale, resta un caso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Koop, nemmeno l'Olanda ti consola: 90' di panchina e il momento-no continua. A gennaio...

In questa notizia si parla di: koop - olanda

Adzic e Vucinic, addio Mondiale: Far Oer batte Montenegro 4-0! Olanda show, Koop resta in panchina - facebook.com Vai su Facebook

Koop, nemmeno l'Olanda ti consola: 90' di panchina e il momento-no continua. A gennaio... - È il suo peggior anno in Oranje fin qui e il centrocampista, dalla Juve alla nazionale, resta un caso ... Riporta gazzetta.it

Coppa di Olanda, Lucca in campo 90' ma a secco. L'Ajax batte il Den Bosch - Lorenzo Lucca guida per 90' l'attacco dell'Ajax nella sfida di Coppa d'Olanda, secondo turno, ma rimane a secco. Scrive tuttomercatoweb.com