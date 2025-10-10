Koeman esalta Dumfries | Sta migliorando tanto in un aspetto il suo gol…
Le parole di Ronald Koeman, ct dell'Olanda, sulla crescita di Denzel Dumfries nell'ultimo periodo. Tutti i dettagli in merito. Ronald Koeman, commissario tecnico dell' Olanda, ha commentato la netta vittoria per 4-0 contro Malta in una recente intervista a NOS, esprimendo grande entusiasmo per la prestazione di Denzel Dumfries. L'esterno destro dell' Inter è stato uno dei protagonisti della partita, con il tecnico che ha elogiato la sua vitalità e il suo impatto sulla fascia, confermando il momento di forma del giocatore. MIGLIORAMENTI DUMFRIES – Gol dopo l'uscita di Frimpong? E' stata probabilmente una coincidenza.
Dumfries difensore goleador per l'Olanda: 3° di sempre, ora punta... il ct Koeman - Nel pareggio degli Oranje di ieri sera contro la Polonia, l'esterno dell'Inter ha realizzato il gol del momentaneo 1