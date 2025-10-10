Kiev al buio dopo nuovi massicci raid russi dall' Italia 400 blindati all' Ucraina

La Russia ha lanciato un massiccio attacco alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina con missili e droni. Come conseguenza dell'attacco di registrano diffusi blackout a Kiev. Rapporti preliminari indicano che le forze russe hanno preso di mira centrali termoelettriche, centrali idroelettriche. 🔗 Leggi su Today.it