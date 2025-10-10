Kiev al buio dopo nuovi massicci raid russi dall' Italia 400 blindati all' Ucraina
La Russia ha lanciato un massiccio attacco alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina con missili e droni. Come conseguenza dell'attacco di registrano diffusi blackout a Kiev. Rapporti preliminari indicano che le forze russe hanno preso di mira centrali termoelettriche, centrali idroelettriche. 🔗 Leggi su Today.it
Ucraina, Putin bombarda Kiev e la lascia al buio: colpite le infrastrutture energetiche. Morto un bimbo di 7 anni - Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi "massicci" alle infrastrutture energetiche del Paese. Segnala affaritaliani.it
Nuovi attacchi russi su Kiev dopo telefonata Trump-Putin, 8 feriti - (Agenzia Vista) Kiev, 04 luglio 2025 Nuovi attacchi russi in Ucraina dopo la telefonata di quasi un’ora tra il Presidente americano Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. Secondo notizie.tiscali.it