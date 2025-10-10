Kiev al buio bimbo ucciso | raid russi contro l’energia

La notte del 10 ottobre 2025 ha risvegliato l'Ucraina nel modo più crudele: una raffica coordinata di droni e missili ha preso di mira il sistema energetico, lasciando ampie zone al buio e spezzando una vita a Zaporizhzhia. Mentre la capitale Kiev lottava per rialzarsi, la domanda è tornata urgente: quanto può resistere un Paese

Il bimbo di 7 anni ucciso nel raid di Mosca: il padre era da poco rientrato dopo tre anni di prigionia in Russia - DALLA NOSTRA INVIATA KIEV – Mentre l'Ucraina ripiomba nel buio e nel freddo subito prima del suo quarto inverno di guerra e dopo l'ennesimo raid russo che questa notte ha colpito anche la capitale Kie ...

