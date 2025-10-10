Kean prova a superare le critiche | Non permetterò a nessuno di fermarmi Ho degli obiettivi e devo raggiungerli a qualunque costo Il messaggio dell’ex Juve

Kean, l’attaccante della Fiorentina torna al gol contro la Roma e si sfoga sui social: un messaggio forte per chi lo aveva criticato in questi giorni. Prima il gol, poi lo sfogo.  Moise Kean  ha risposto sul campo e fuori. Dopo essere tornato a segnare con la maglia della  Fiorentina  nella partita persa contro la  Roma, l’ex attaccante della  Juventus  ha affidato al suo profilo  Instagram ufficiale una storia dal sapore polemico, una replica diretta alle numerose critiche ricevute in questo difficile avvio di stagione. Kean: la risposta dopo il gol. Il gol segnato alla  Roma, il primo in questo campionato, è stato una liberazione per l’attaccante, finito nel mirino per un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

