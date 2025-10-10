Kate Middleton l' omaggio a Victoria Beckham | l' abito verde oliva e la giacca da 2mila euro già sfoggiata sold out in 24 ore
«L'effetto Kate» colpisce ancora. La principessa del Galles è nota per essere regina di stile. Ma è anche molto nota per mandare sold out capi di abbigliamento dopo.
In questa notizia si parla di: kate - middleton
Kate Middleton, la verità e l’imbarazzo dietro la dichiarazione d’amore
L’afa che imperversa in Inghilterra impedirà alle dimore di re Carlo III di usare troppa acqua. Ma il divieto di irrigazione non colpisce Kate Middleton
Kate Middleton, l’immenso patrimonio immobiliare della sua famiglia
In occasione della giornata mondiale contro il cancro, la principessa Kate Middleton ha voluto lanciare un messaggio potente e di speranza pubblicando una foto che - come fa sapere lei è stessa - è stata scattata dal principino Louis.
Kate Middleton è stata lodata per le capacità dimostrate quando si è messa ai controlli di un aereo di simulazione, cimentandosi in "acrobazie" pericolose
Kate Middleton, l'omaggio a Victoria Beckham: l'abito verde oliva e la giacca da 2mila euro (già sfoggiata) sold out in 24 ore - Middleton ha indossato un abito verde oliva disegnato da Victoria in occasione di una visita all'Home
