Kate Middleton intransigente i figli hanno il divieto assoluto a tavola
Kate Middleton ha svelato implicitamente come educa i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, e cosa ha vietato loro, specialmente quando sono a tavola. William è perfettamente d'accordo ed è intransigente come sua moglie su questo punto. Kate Middleton, il saggio sull'educazione. Poco prima di recarsi in visita ad Oxford a un centro che si occupa di infanzia, Kate Middleton ha condiviso un saggio sui primi anni di vita dove sottolinea l'importanza di coltivare un rapporto genitori e figli basato sull'amore e sull'ascolto. In questo testo, la Principessa del Galles tiene molto a mettere in chiaro che la relazione concreta e attenta tra mamma, papà e bambini è fondamentale per garantire una crescita serena e mettere le basi per una vita futura da adulti equilibrata e ricca di risorse.
Kate Middleton, la verità e l’imbarazzo dietro la dichiarazione d’amore
L’afa che imperversa in Inghilterra impedirà alle dimore di re Carlo III di usare troppa acqua. Ma il divieto di irrigazione non colpisce Kate Middleton
Kate Middleton, l’immenso patrimonio immobiliare della sua famiglia
Le regole di Kate e William per educare i loro tre figli: "Niente smartphone" - Kate e William hanno deciso di vietare lo smartphone ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis: ecco il motivo
"Guardate negli occhi le persone che amate, siate pienamente presenti con i vostri figli e non attaccati ai cellulari: gli negate amore": l'appello di Kate Middleton - La Principessa del Galles lancia l'allarme sull'"epidemia di sconnessione" causata dagli smartphone nella vita familiare