kate middleton intransigente i figli hanno il divieto assoluto a tavola

Kate Middleton ha svelato implicitamente come educa i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, e cosa ha vietato loro, specialmente quando sono a tavola. William è perfettamente d’accordo ed è intransigente come sua moglie su questo punto. Kate Middleton, il saggio sull’educazione. Poco prima di recarsi in visita ad Oxford a un centro che si occupa di infanzia, Kate Middleton ha condiviso un saggio sui primi anni di vita dove sottolinea l’importanza di coltivare un rapporto genitori e figli basato sull’amore e sull’ascolto. In questo testo, la Principessa del Galles tiene molto a mettere in chiaro che la relazione concreta e attenta tra mamma, papà e bambini è fondamentale per garantire una crescita serena e mettere le basi per una vita futura da adulti equilibrata e ricca di risorse. 🔗 Leggi su Dilei.it

