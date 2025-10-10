K-drama soprannaturali i titoli da vedere in stile La Bella e la Bestia tra horror fantasy e relazioni tormentate
I desideri del genio su Netflix è l'ultimo esemplare di uno dei generi più amati e popolari nel panorama delle serie coreane. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: drama - soprannaturali
5 k-drama usciti nel 2025 da vedere se siete fan del genere - Ecco 5 serie TV imperdibili, di generi differenti, tra le migliori uscite nel corso di quest'anno ... Segnala serial.everyeye.it