Juventus Women Under 17 | sette calciatrici bianconere convocate dalla Nazionale italiana per il Mondiale di categoria L’elenco

La Nazionale italiana Femminile Under 17 si prepara per un appuntamento storico e di grande prestigio internazionale: il Mondiale di categoria, che si disputerà in Marocco. L'esordio delle Azzurrine è fissato per sabato 18 ottobre 2025, con il calcio d'inizio della sfida a Rabat contro il Costa Rica alle ore 14:00 locali. Per la Nazionale italiana si tratta di un evento significativo, in quanto è la seconda partecipazione assoluta della sua storia alla Coppa del Mondo Under 17.

In questa notizia si parla di: juventus - women

